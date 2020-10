Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Regierungschefinnen und -chefs der 16 Bundesländer beraten am Mittwochnachmittag im Kanzleramt über die angespannte Pandemielage. Ziel für die Kanzlerin ist nach Worten ihres Sprechers ein gemeinsames und entschlossenes Handeln. Die Zahl der Infektionen mit dem Coronavirus war in den vergangenen Wochen stark gestiegen, in Berlin erreichte sie am Dienstag einen neuen Höchststand.

In Berlin haben die Corona-Zahlen am Dienstag deutlich angezogen. Die Gesundheitsämter meldeten 706 neue Fälle, das ist der höchste Anstieg innerhalb eines Tages seit Beginn der Pandemie. Weiterhin liegen acht der zwölf Stadtbezirke zum Teil deutlich über dem kritischen Schwellenwert von 50 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen. Berlinweit liegt er nun bei 71,5. Auch in Brandenburg bleibt die Dynamik des Infektionsgeschehens auf hohem Niveau: Am Dienstag wurden hier 90 neue Fälle registriert.



In ganz Deutschland sind am Dienstag die Neuinfektionen deutlich angestiegen: Laut Robert-Koch-Institut (RKI) gab es in den letzten 24 Stunden bundesweit 5.132 nachgewiesene neue fälle. Zuletzt waren Anfang April mehr als 5.000 Neuinfektionen binnen eines Tages gemeldet worden.



Sendung: Inforadio, 14.10.2020, 6 Uhr