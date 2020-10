www.imago-images.de/Manngold Audio: Antenne Brandenburg | 15.10.2020 | Lisa Steger | Bild: www.imago-images.de/Manngold

Zwei Hoteliers wehren sich - Weiterer Eilantrag gegen Beherbergungsverbot in Brandenburg eingereicht

15.10.20 | 16:49 Uhr

In immer mehr Bundesländern wird das umstrittene Beherbergungsverbot gekippt. So haben Gerichte in Niedersachsen und Baden-Württemberg gegen die Regelung entschieden. In Brandenburg gilt das Verbot noch, aber Hoteliers wehren sich dagegen gerichtlich.

Das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg (OVG) hat am Mittwochabend einen weiteren Eilantrag gegen das Beherbergungsverbot für Menschen aus Corona-Risikogebieten erhalten. Das teilt eine Sprecherin dem rbb am Donnerstag auf Anfrage mit. Damit sind inzwischen zwei Eilanträge und eine Klage gegen die Verordnung beim OVG anhängig. Zwei Hoteliers aus Brandenburg - einer aus dem Kreis Ostprignitz-Ruppin, einer aus Oder-Spree - wehren sich gegen das Verbot, Urlauber aus Risikogebieten aufzunehmen. Sie halten die Regelung den Angaben zufolge für unverhältnismäßig und rechtswidrig. Nach Angaben der Gerichtssprecherin will der zuständige Senat über diese Fälle zügig entscheiden.

Gerichte kippen Verbot in Niedersachsen und Baden-Württemberg

Ein Sprecher des Gesundheitsministeriums in Potsdam sagte auf Anfrage, das Ministerium warte die Gerichtsentscheidungen ab, wolle aber an dem Beherbergungsverbot festhalten. Ziel sei es, nicht notwendige Reisen einzudämmen und auf diese Weise einen zweiten Lockdown zu verhindern. Unterdessen kippt das Beherbergungsverbot in immer mehr Bundesländern. So hat das niedersächsische Oberverwaltungsgericht das Beherbergungsverbot des Landes für Reisende aus deutschen Corona-Hotspots in einem Eilverfahren für rechtswidrig erklärt. Der

Beschluss sei unanfechtbar, teilte das Gericht am Donnerstag in Lüneburg mit. Geklagt hatte der Betreiber eines Ferienparks. Auch in Baden-Württemberg wurde das Beherbergungsverbot gerichtlich gekippt. Der Verwaltungsgerichtshof folgte den Argumenten einer Familie aus Nordrhein-Westfalen. Zweck und Intensität des Eingriffs stünden nicht in einem angemessenen Verhältnis zueinander. So seien trotz steigender Fallzahlen bisher keine Ausbrüche in Beherbergungsbetrieben bekannt, vielmehr seien Feiern Treiber der Pandemie [tagesschau.de]. Auch Sachsen hat die Regelung am Donnerstag aufgehoben. Vorher hatten schon Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz angekündigt, dass sie das Verbot nicht umsetzen werden. Andere Länder wie Thüringen und Berlin wollten ohnehin nicht mitmachen. In Brandenburg hingegen gilt die Regelung, dass Übernachtungen für Menschen aus Corona-Hotspots nicht gestattet sind.

Müller gegen Beherbergungsverbot, Woidke dafür

Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD)verteidigte die Maßnahme. "Ich bedaure sehr im Sinne vieler Familien und auch Gastronomen und Hoteliers, dass das zeitgleich mit den Herbstferien in Brandenburg und Berlin zusammenfällt", sagte er. "Aber wir müssen so viele physische Kontakte wie möglich vermeiden." Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) erklärte, wenn Schulen und Kitas offen bleiben sollen, "dann müssen wir jetzt an zwei Stellschrauben ansetzen: private Feiern und Partys und verzichtbare Reisen". Der Brandenburger Tourismusverband kritisierte, bei mehr als sieben Millionen Übernachtungen seit Jahresbeginn gebe es keine Hinweise, dass das Schlafen in Ferienunterkünften zu einem erhöhten Infektionsrisiko führte. Das Beherbergungsverbot müsse noch einmal auf den Prüfstand gestellt werden. Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) stellt die Sinnhaftigkeit des Beherbergungsverbots infrage. So würden zwischen Berlin und Brandenburg Hunderttausende täglich pendeln, gab er am Wochenende in der ZDF-Sendung "Berlin direkt" zu bedenken: "Die begegnen sich im Einzelhandel, im Nahverkehr, auf der Arbeit. Und dann darf ein Berliner aber zwei Tage nicht im Spreewald übernachten. Das macht alles keinen Sinn."