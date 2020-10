Mama Berlin Berlin Dienstag, 13.10.2020 | 12:13 Uhr

Also es wir ja immer skurriler ! Klar , kürzen wir die Sommerferien, damit wir lange im Winter in der Wohnung sitzen. Verreisen geht eh nicht mit dem Beherbegungsverbot - also freuen wir uns, wenn wir indoor bei schlechter Lüftung uns treffen.

Gerne können die Winterferien in Berlin gestrichen werden oder die Herbstferien , gerne auch Ostern nur eine Woche - aber die Sommerferien kürzen, ist ein schlechter Scherz.

Gerade im Sommer sind viele draußen, im Garten, in den Parks und Wälder. Bei 35 Grad ohne Klima im Klassenraum lernt kein Kind. Und dann sind sie eh im Hort. Weil die Eltern nicht 6 Wochen am Stück Urlaub nehmen können. Aber Familien können auch getrennt Urlaub machen , schon klar - Familie wird ja ganz groß geschrieben in Deutschland.

Und Bildung ja sowieso - Sarkasmus läßt grüßen!!!