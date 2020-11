Melanie Spandau Donnerstag, 12.11.2020 | 13:51 Uhr

Was ändern die 2 Tage denn wirklich an der Situation?

Wenn ich mich am letzten Schultag anstecken würde, wäre ich so oder zu Weihnachten ansteckend bzw. krank.

Was soll das ändern? 14 tage Quarantäne laufen in beiden Fällen über die Feiertage hinaus oder bin ich jetzt so schlecht in Mathe und kann nicht rechen?