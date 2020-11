Die Senatorin verwies darauf, dass Schulschließungen besonders sozial benachteiligte Schülerinnen und Schüler schaden würden. Zuvor hatten Vertreter von Lehrer-, Eltern- und Schülervertretungen in der Anhörung im Hauptausschuss erneut deutlich gemacht, dass sich die Schulen in einem starken Spannungsfeld befinden: Einerseits würde reduzierter Präsenzunterricht besser vor Ansteckung schützen, andererseits sei es an vielen Schulen noch so, dass Kinder Zuhause deutlich weniger lernten als in den Schulen.

Die Gewerkschaft für Erziehung und Wissenschaft (GEW) plädierte bereits Anfang November für ein Ende des Regelunterrichts an den Berliner Schulen. Der Berliner GEW-Vorsitzende Tom Erdmann sprach sich am Freitag dafür aus, die Lerngruppen zu halbieren und zur Kombination aus Unterricht in der Schule und zu Hause zurückzukehren, wie es ihn in Berlin vor den Sommerferien gegeben hatte.