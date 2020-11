Für die Bundesregierung ist ganz Österreich ein Covid-19-Risikogebiet – so wie alle anderen EU-Staaten (zumindest in Teilen) auch. Deshalb muss die ganze Familie bei der Rückkehr nach Berlin in Quarantäne. Für uns Erwachsene ist das ja ganz gut aushaltbar, für ein Kleinkind aber eine ziemliche Tortur. Mit der am 7. November in Kraft getretenen Verordnung kann man sich dem Hausarrest auch nicht mehr – wie bisher – durch einen negativen Test entziehen. Erst am fünften Tag kann man sich "freitesten".

Meine Familie und ich haben gerade fünf Tage in häuslicher Quarantäne hinter uns. Warum? Weil wir unsere Eltern im ausländischen Risikogebiet besucht haben. Die Omas meines Kindes leben nicht irgendwo in Deutschland, sondern in Österreich, konkret in Wien. Eigentlich sollten Behörden keinen Unterschied machen, zwischen deutschen Staatsbürgern und Unionsbürgern. Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich, heißt es im Artikel 3 des Grundgesetzes. Doch während der Corona-Pandemie sind Landesgrenzen auf einmal wieder wichtig. Dabei ist die Personenfreizügigkeit einer der vier Grundpfeiler der Europäischen Union.

Lebten unsere Verwandten nicht in Wien, sondern etwa im bayerischen Landkreis Traunstein, hätte mein Sohn in den letzten Tagen in die Kita gedurft. Dabei sind die Corona-Zahlen dort weit schlechter als in Wien. 378 neue Fälle pro 100.000 Einwohner gibt es in den letzten sieben Tagen im Kreis Traunstein, 250 in der österreichischen Hauptstadt. Selbst in Berlin-Neukölln (300) sind die Infektionszahlen höher (Stand: 10.11., 15:30 Uhr).

Für die Quarantäne-Regelung ist aber anscheinend nicht nur entscheidend, wie gefährlich das Infektionsgeschehen in einem Gebiet ist, sondern vor allem, ob es im Ausland ist. Nach wie vor gibt es keine Beschränkungen für Reisen in innerdeutsche Risikogebiete, sondern nur die dringliche Aufforderung [bundesregierung.de] Reisen in Risikogebiet zu unterlassen. Auch die Beherbergungsverbote für Reisende, die aus Risikogebieten kommen, wurden – wie etwa in Brandenburg – größtenteils wieder gekippt. Schon im Frühling wurden die Landesgrenzen einmal dicht gemacht. Seit der Corona-Pandemie fühlt sich meine Heimat viel weiter weg an.