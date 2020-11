Die AfD-Fraktion im Brandenburger Landtag klagt vor dem Landesverfassungsgericht gegen die von der Regierungskoalition beschlossenen Corona-Maßnahmen. Die 23 Abgeordneten hätten ein abstraktes Normenkontrollverfahren gegen die am 30. Oktober von Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) unterzeichnete Eindämmungsverordnung eingeleitet, teilte die Fraktion in einer Presseerklärung am Dienstag mit. Damit sollten sie aktuellen Einschränkungen für "verfassungswidrig und nichtig" erklärt werden.