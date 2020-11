Der Brandenburger Landtags-Vizepräsident Andreas Galau (AfD) ist nach einer Reise ins Krisengebiet Berg-Karabach an Covid-19 erkrankt.

Zwei Tage nach der Rückkehr am 21. Oktober habe er Symptome bemerkt, sagte er am Dienstag auf Anfrage. Ein erster Test habe sich jedoch als unbestimmbar erwiesen. Daraufhin habe er sich am vergangenen Donnerstag erneut testen lassen. "Wie ich gestern erfahren habe, ist dieser Test positiv", sagte Galau. Daher verlängere er seine häusliche Quarantäne, in die er sich als Reise-Rückkehrer sofort begeben habe, "bis ich vom Gesundheitsamt grünes Licht bekomme".