David Weber Mol Donnerstag, 12.11.2020 | 15:11 Uhr

"...die GELERNTE Kontaktminimierung beibehalten..." Langsam nimmt die Rhetorik bizarre Formen an. Also unsere Politiker lehren uns was richtig und was falsch ist.

Demokratie und das Verhältnis von Staat und Bürger ist ein Lehrer - Schüler Verhältnis? Oder sind die Politiker unsere Erziehungsberechtigten - das hätten sie wohl gerne. Und wer seine Hausaufgaben nicht macht bekommt nichts zu Weihnachten oder was mit der Rute.

Also liebe, von uns gewählte Volksvertreter, behandeln sie uns nicht wie kleine Kinder.