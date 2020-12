In der Aussicht auf Impfungen gegen das Coronavirus ist im Berliner Abgeordnetenhaus über Auflauf und Kosten diskutiert worden.



Für Berlin rechne man zunächst mit 900.000 Impfdosen für rund 450.000 Menschen, sagte Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD). Es gebe dabei aber gleich zwei Haken: "Wir haben Impfstoff nicht für die gesamte Bevölkerung verfügbar, das heißt eine begrenzte Zahl von Impfdosen." Zudem gebe es "komplexe Lagerungsbedingungen, sodass wir über das Regelsystem nicht impfen können".

Das bedeutet, dass nicht über die Hausärzte geimpft werden kann, weil der Impfstoff wohl besonders kühl gelagert werden muss. Bis zum Frühsommer sehe die nationale Impfstrategie deswegen spezialisierte Impfzentren vor, so Kalayci. Sechs davon werden gerade in Berlin aufgebaut. Dazu kommen, so Kalayci, "ein Terminierungssystem und ein Callcenter, was sozusagen dann per Telefon die Terminierung machen kann. Natürlich ist Online-Terminierung dann auch möglich."