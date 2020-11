Während noch Personal für die insgesamt sechs Corona-Impfzentren in Berlin gesucht wird, starten schon mal die technischen Vorarbeiten: Ab Montag werden die Hallen für ihren Zweck vorbereitet. In zwei Wochen könnten die ersten Impfungen starten.

Unter der Leitung von Albrecht Broemme beginnt am Montag der Aufbau der insgesamt sechs Berliner Corona-Impfzentren. Die Standorte Erika-Heß-Eisstadion (Mitte), Velodrom (Lichtenberg), Arena (Treptow), Flughafen Tempelhof (Tempelhof-Schöneberg), Flughafen Tegel (Reinickendorf) und Messehalle 11 (Charlottenburg) sollen ab Mitte Dezember einsatzbereit sein. Sobald die entsprechenden lmpfstoffe die nötige Zulassung erhalten haben und in Berlin eingetroffen sind, kann mit den Impfungen begonnen werden.

Projektleiter ist wie schon bei der Einrichtung der Corona-Teststellen und des provisorischen Corona-Krankenhauses in einer Messehalle der ehemalige Chef der Berliner Feuerwehr, Albrecht Broemme. Er hat bereits in der vergangenen Woche einen Probeaufbau in der Messehalle 11 beaufsichtigt.



Laut Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) stellt sich die Stadt zunächst auf 900.000 Impfdosen ein. Damit könnten 450.000 Berlinerinnen und Berliner geimpft werden. Damit würden zunächst Menschen aus Risikogruppen sowie Krankenhausbeschäftigte versorgt. Spätestens zum Sommer 2021 sollen diese Impfungen abgeschlossen sein, dann werden die Impfzentren wieder zurückgebaut. Das Impfzentrum in der Messehalle soll bereits im April wieder geräumt werden.