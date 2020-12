klara Mittwoch, 02.12.2020 | 17:11 Uhr

Kalayci ist zuzustimmen. Spahn hatte in der Anfangsphase der Pandemie geschlafen und die Ärzte baten die Bevölkerung, Masken zu nähen, weil sie sonst ihre Praxen schließen müßten, in der Zeit stand in der Presse, die Masken nutzen sowieso nichts. So wie bei Honecker, wenn zu Weihnachten im DDR Funk nicht von Apfelsinen geredet werden durfte.

Jetzt wird in den nächsten Tagen in England das in Deutschland entwickelte Anti-Korona-Impfserum verabreicht und in Deutschland ist man beim gemütlichen Vorplanen. Im "ersten Quartal" will Spahn "Verordnungen für Priosierung" sich ausdenken. Das heißt, an einen Einsatz ist vor Mitte 2021 nicht zu denken.