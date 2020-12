Am 26. Dezember sollen in Berlin die ersten 9.750 Dosen des frisch zugelassenen Corona-Impfstoffs von Biontech & Pfizer eintreffen. Das gab die Senatsverwaltung für Gesundheit am Montag auf Twitter bekannt.

Weitere Impfstoff-Lieferungen sollen am 28. und am 30. Dezember in Berlin eintreffen. Sie umfassen 19.500 beziehungsweise 29.500 Dosen, produziert vom selben Hersteller. Damit würden bis Ende des Jahres insgesamt 58.750 Impfstoff-Dosen in der Hauptstadt ankommen. Ab Januar sollen wöchentlich weitere 29.750 Dosen eintreffen, kündigt die Senatsgesundheitsverwaltung an.

Zuletzt hatte die Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) befürchtet, Berlin könne in einem ersten Schritt nur 18.000 Portionen des Impfstoffs bekommen. In der Abendschau am Freitag hatte sie betont: "Das würde noch nicht einmal für die Bewohnerinnen und Bewohner in den Pflegeheimen reichen." Diese Risikogruppe hat bei den Impfungen in Berlin Priorität und wird ab dem 27. Dezember von mobilen Impfteams versorgt.