Von den sechs Berliner Corona-Impfzentren wird am 27. Dezember zunächst nur eins seinen Betrieb aufnehmen. Laut Projektleiter Albrecht Broemme geht die Impfstelle in der Arena im Ortsteil Treptow als erstes ans Netz, wie Broemme am Montag im Inforadio des rbb sagte. Grund seien die zunächst nur beschränkt abrufbaren Impfdosen.

Was wir über die Corona-Impfungen wissen - und was nicht

Dadurch habe es nur sehr wenig Zeit für die Planung gegeben: "Bis vor vier Wochen haben wir nicht gewusst, wer zuerst geimpft werden würde." Die Impfverordnung sei bei ihm erst am Samstag auf den Tisch gekommen, "und die wäre normalerweise eine gute Planungsunterlage gewesen. Dann hätten wir die in zwei Monaten in Ruhe fertig machen können. Aber genauso lief's eben nicht", so Broemme.

Oberste Priorität in den Impfzentren müsse die Hygiene haben, daneben müsse dort Übersichtlichkeit herrschen. "Unsere Handwerker und wir haben da durchaus von unseren Erfahrungen mit dem Corona-Behandlungszentrum profitiert", bilanziert Broemme, der auch schon das Corona-Reservekrankenhaus auf dem Berliner Messegelände organisiert hatte. Noch wird das provisorische Behandlungszentrum nicht benutzt, es soll Corona-Patienten mit mittleren und schweren Krankheitsverläufen versorgen. Zurzeit laufe die Abnahme der sechs Impfzentren durch die Gesundheitsämter. Broemme geht davon aus, dass spätestens Mitte Januar alle Impfzentren in Betrieb gegangen sein werden und gut funktionieren. Gleichzeitig kritisierte Broemme knappe Entscheidungen bei der Corona-Impfstrategie.

Das Impfzentrum in der Arena in Treptow ist mit seinen 80 Impfkabinen das größte Berlins. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier besuchte am Montag gemeinsam mit dem Regierenden Bürgermeister Michael Müller und Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (beide SPD) das Impfzentrum. Steinmeier sprach mit Blick auf den Start von Corona-Impfungen von einem "Tag der Hoffnung". "Jeder Impfvorgang ist ein kleiner Schritt in Richtung Normalität, die wir uns alle wieder wünschen", sagte Steinmeier. Es sei ein "Licht am Ende des Tunnels" erkennbar. Menschen, die beim Impfen noch größeren Aufklärungsbedarf sehen, könnten sich in den Impfzentren umfassend beraten lassen, sagte Steinmeier: "Es gibt eine allgemeine Aufklärung." Steinmeier betonte, dass eine große Zahl von Impfungen nötig ist, um eine weitgehende Immunisierung der Bevölkerung zu erreichen. Eine Corona-Impfung sei somit auch "ein Akt gesamtgesellschaftlicher Solidarität".

Ab dem 27. Dezember sollen in Berlin zunächst Über-80-Jährige sowie Menschen in Pflegeheimen und das dortige Personal geimpft werden. Hinzu kommt medizinisches Personal in besonders sensiblen Bereichen von Krankenhäusern wie Intensivstationen. Diese Personengruppe soll in den jeweiligen Krankenhäusern geimpft werden.



Wie viele Impfdosen in Berlin eintreffen werden, ist noch nicht ganz klar. Zunächst war Gesundheitssenatorin Kalayci von 900.000 Impfdosen ausgegangen, später relativierte sie diese Summe allerdings. Am 18. Dezember äußerte Kalayci in der rbb-Abendschau, dass bis zum Jahreswechsel sogar nur 18.000 Impfdosen die Hauptstadt erreichen werden. Damit könnten zunächst lediglich 9.000 Menschen mit dem Corona-Impfstoff der Firmen Biontech und Pfizer versorgt werden, da etwa drei Wochen nach der ersten Impfung eine Auffrischung nötig ist.

Der entsprechende Impfstoff soll am 21. Dezember von der Europäischen Medikamentenbehörde EMA zugelassen und dann über die Weihnachtsfeiertage an die Bundesländer ausgeliefert werden. Auch in Brandenburg soll er ab dem 27. Dezember zum Einsatz kommen, hier zunächst in Pflegeheimen, dabei vor allem im Süden des Landes, wo das Infektionsgeschehen am stärksten ist. In Brandenburg wird zum Auftakt der Impfungen mit 10.000 Impfdosen gerechnet.