Brandenburg wird am Mittwoch etwa 50 weitere Corona-Patienten nach Berlin verlegen. Das kündigte Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) am Dienstagabend im rbb an. Berlin hatte bereits in der vergangenen Woche 51 Patienten von Brandenburg übernommen.

Ein Sprecher des Potsdamer Gesundheitsministeriums sprach von 40 Patienten, die von Brandenburg nach Berlin verlegt werden. Weitere 17 Patienten aus der Lausitz würden innerhalb von Brandenburg in andere Krankenhäuser gebracht.