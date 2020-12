Brandenburg will Patienten in Berliner Notfallklinik verlegen

Wegen der kritischen Lage in den Krankenhäusern wendet sich Brandenburg jetzt an die Nachbar-Bundesländer: 50 Corona-Patienten sollen nach dem Willen der Landesregierung in Berlin versorgt werden - in der noch nicht geöffneten Notfallklinik am Messegelände.