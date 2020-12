Die Länderchefs werden sich noch in dieser Woche gemeinsam mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) auf weitere Maßnahmen im Kampf gegen die Corona-Pandemie verständigen. Das hat der Brandenburger Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) am Dienstagmorgen im Inforadio des rbb angekündigt. Wahrscheinlich werde es am Donnerstag eine solche digitale Ministerpräsidentenkonferenz geben, sagte Woidke. Darauf habe man sich bereits am Montagabend verständigt.



Bereits am Dienstagabend werde er sich mit den SPD-Länderchefs über das weitere Vorgehen austauschen, so Woidke. "Das Ganze will gut vorbereitet sein", sagte der Brandenburger Ministerpräsident weiter.



Zur Begründung für die Beratungen sagte Woidke. "Wir können nicht tolerieren, wie sich die Lage in Deutschland entwickelt." Zwar sei das exponentielle Wachstum der Infektionen abgebremst worden. In Brandenburg und anderen Ländern aber würden die Zahlen weiter steigen: "In den Krankenhäusern der gesamten Region Berlin-Brandenburg, in der Charité, in Senftenberg, in Cottbus - wenn das so weitergeht, dann ist absehbar, dass wir in drei bis vier Wochen an die Grenzen kommen insgesamt hier bei uns im Land. Und das müssen wir auf jeden Fall verhindern."