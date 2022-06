Das freiwillige Testen auf das Coronavirus an Berliner Schulen soll beibehalten werden. Die bisherige Regelung werde auch nach den Sommerferien weitergehen, teilte die Senatsbildungsverwaltung am Montag mit.

Die Zahl neuer Corona-Infektionen sinkt in Berlin seit einigen Wochen kontinuierlich, viele pandemiebedingte Maßnahmen wurden bereits gelockert. Nun endet die Pflicht zu Schnelltests auf das Virus an Schulen. Vorerst.

Schülerinnen und Schüler können sich demnach nach den Sommerferien zweimal in der Woche in der Schule sowie einmal am Wochenende testen. Zusätzlich werden sie gebeten, sich bereits am Wochenende vor dem Start des neuen Schuljahres am Samstag- und Sonntagabend zu Hause zu testen. So soll vor dem ersten Schultag am 22. August eine mögliche Infektion erkannt werden.

Dafür sollen die Schülerinnen und Schüler vor Ferienbeginn Tests bekommen. Wer in den Ferien an der Sommerschule teilnimmt oder den Hort besucht, erhält die Möglichkeit, sich zwei Mal in der Woche freiwillig zu testen. Laut Bildungssenatorin Astrid-Sabine Busse (SPD) sind an den Schulen ausreichend Schnelltests vorhanden. Das gilt der Bildungsverwaltung zufolge auch für den Herbst und den Winter.