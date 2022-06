Die Zahl neuer Corona-Infektionen sinkt in Berlin seit einigen Wochen kontinuierlich, viele pandemiebedingte Maßnahmen wurden bereits gelockert. Nun soll die Pflicht zu Schnelltests auf das Virus an Schulen enden. Vorerst.

Die Schulen können demnach an zwei Tagen pro Woche aber freiwillige Schnelltestungen durchführen. Auf Wunsch kann auch ein dritter zusätzlicher Test pro Woche ausgegeben werden. Die Erziehungsberechtigten werden gebeten, an den Schulen mitzuteilen, ob ihre Kinder an den freiwilligen Testungen teilnehmen werden oder nicht. Diese Festlegung gelte dann zunächst bis zum Ende des Schuljahres, hieß es in einer Mitteilung.

Die Corona-Testpflicht an Berliner Schulen endet nach Pfingsten vorerst. Die anlasslose Testung von Schülern und Personal werde ab 7. Juni ausgesetzt, teilte die Bildungsverwaltung am Mittwoch mit und verwies auf die aktuell vergleichsweise entspannte Pandemielage.

Die 3G-Regelung für externe Personen an den Schulen - also etwa Eltern - entfällt ab dem 7. Juni ebenfalls vorerst. Berlin ist das einzige Bundesland, in dem Corona-Tests an Schulen noch obligatorisch sind. Lange Zeit waren in der Regel drei Tests pro Woche vorgeschrieben, seit 9. Mai sind es zwei Tests pro Woche. In den Kitas hingegen war die Testpflicht zum 9. Mai abgeschafft worden.