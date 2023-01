Wer mit dem Coronavirus infiziert ist, muss in Brandenburg auch künftig fünf Tage lang in Isolation bleiben. Die rot-schwarz-grüne Landesregierung hält - anders als einige andere Länder - an der Isolationspflicht fest. "Wir halten uns da im Moment an die Bundesempfehlung, die die fünftägige Absonderung empfiehlt, und werden das auch weiterhin so halten", sagte Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) am Mittwoch im Gesundheitsausschuss des Landtags.