Der klare Sieger der Berlin-Wahl ist die CDU, das zeigt sich in jedem einzelnen Wahlkreis. Doch auch eine der drei bisherigen Regierungsparteien konnte in einigen Wahlkreisen dazugewinnen. Von Haluka Maier-Borst und Wanda Bleckmann

Die beiden Gunnar Lindemann und Jeanette Auricht gewannen wie schon 2021 ihre Wahlkreise in Marzahn Hellersdorf 1 und 3, beide AfD-Kandidaten siegten dabei deutlicher als letztes Mal. Lindemann konnte sich von 22,7 auf 28,8 Prozent der Stimmen verbessern, Auricht sammelte 25,9 statt 22 Prozent der Stimmen - und das, obwohl beide absolut weniger Stimmen sammelten.

Vor allem die Linke, die 2021 in den beiden Wahlkreisen in Marzahn-Hellersdorf nur knapp hinter den AfD-Kandidaten gelegen hatte, verlor in den betreffenden Bezirken deutlich an Stimmen.