Jockel Velten Donnerstag, 23.03.2023 | 13:28 Uhr

Tja so isset also , viele Rentner stehen bei jedem Wetter an der Tafel an. Da ist die Politelite der Meinung , seht zu wie ihr mit eurer Rente hinkommt.

Es schäumt in mir , vorallem wenn ich lese was ich mal an Rente bekommen werde.