Kunstrasen der Fanzone am Brandenburger Tor wird verlost

Bewerben konnten sich Schulen und Kitas, aber auch Unternehmen. Wer den Zuschlag erhält, wird unter anderem durch ein Losverfahren entschieden. Andere Stücke sind bereits fest versprochen. So zum Beispiel der Sophie-Brahe-Schule in Treptow-Köpenick, der Kita Sonne in Marzahn-Hellersdorf, dem Monbijou-Park und der JVA-Tegel. Zudem ist eine Bolzplatzinitiative mit Fußball-Zweitligist Hertha BSC geplant.

Der 1,2 Millionen Euro teure Rasen ist klimaneutral hergestellt worden und zu 100 Prozent recyclingfähig. Abgebaut wird er ab dem 19. Juli. Einzig ein paar Brandflecken - entstandn durch von Fans abgebrannte Pyro-Technik - müssen dann noch rausgeschnitten werden. Ansonsten ist das künstliche Grün auch nach vier Wochen Dauereinsatz noch in bestem Zustand.