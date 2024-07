So 21.07.24 | 19:30 Uhr

Fabian Reese von Hertha BSC und der Berliner Rapper Ski Aggu haben ein eigenes Fußballteam namens "Berlin Underdogs" gegründet, wie sie am Sonntagabend über ihre Social-Media-Kanäle verkündet haben. Der Klub wird an der Kleinfeldliga "Icon League" teilnehmen.

Die "Icon League" wurde von Ex-Fußballer Toni Kroos und dem Berliner Content Creator Elias "Elligella" Nerlich gegründet und soll ähnlich funktionieren wie die bereits etablierte Kleinfeld-Fußballliga "Baller League". Gespielt wird auf kleinem Feld in einer Halle, hinzu kommen besondere, immer wieder angepasste Fußballregeln. Weltweit gibt es bereits mehrere Ligen jener Art, die meist auf Plattformen wie Twitch oder YouTube per Livestream gezeigt werden und sich vor allem an junge Zielgruppen richten.