"Ich wünsche mir ein 'Die Welt zu Gast bei Freunden 2.0'", hoffte Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner vor dem Beginn der Europameisterschaft in Deutschland. "Wir können Großveranstaltungen. Berlin ist eine Sportmetropole, nicht nur national, auch international. Die Berlinerinnen und Berliner sind gute Gastgeber", so der CDU-Politiker.

Vor dem Finale am Sonntag war das Berliner Olympiastadion Spielstätte von insgesamt fünf EM-Partien – drei in der Gruppenphase, ein Achtelfinale und ein Viertelfinale. Finalteilnehmer Spanien trug sein erstes Turnierspiel in Berlin aus und sollte bereits eine Kostprobe für den weiteren EM-Auftritt abgeben. "La Furia Roja" schlug Gruppengegner Kroatien deutlich mit 3:0 – ein perfekter Turnierstart . In den zwei weiteren Gruppenspielen präsentierte sich jeweils Deutschlands Nachbar Österreich der Hauptstadt. Die erste Begegnung mit Polen gewann das Team von Trainer Ralf Rangnick furios mit 3:1, das zweite Spiel gegen die Niederlande nicht weniger beeindruckend mit 3:2.

Brandenburg war wenig überraschend kein EM-Spielort, allerdings temporäre Heimat der kroatischen Nationalmannschaft, die ihr Quartier in Neuruppin aufgeschlagen hatte. Zwar ist die Mannschaft nach der Gruppenphase bereits ausgeschieden, vielen Neuruppinern bleibt der Sommer aber dennoch in Erinnerung .

Das erste K.O.-Spiel in Berlin war das Achtelfinale zwischen der Schweiz und Italien, das die Eidgenossen überraschend souverän mit 2:0 für sich entschieden. Der vorläufige Höhepunkt für das Olympiastadion war allerdings wenige Tage später das Viertelfinale zwischen der Türkei und der Niederlande. Zwar wurde das Spiel auch von vielen Störgeräuschen abseits des Platzes gezeichnet, doch auf dem Rasen boten sich die Teams ein leidenschaftliches und enges Spiel, das die "Elftal" erst im Schlussakt zum 2:1-Erfolg drehen konnte . Fazit: fünf EM-Spiele im Olympiastadion, fünfmal Spektakel mit insgesamt 17 Toren, im Schnitt also mehr als drei Tore pro Partie.

Der Glaube kann Berge versetzen. Das Eröffnungsspiel Deutschland gegen Schottland am Freitag, den 24. Juni 2024 wird in der Gedächniskirche übertragen.

Das Pyroverbot der Uefa und die Sicherheitskontrollen an den Stadien können den Hardcorefans traditionell nur ein müdes Lächeln abringen. Auch das Olympiastadion in Berlin ist am Samstag (15.6.) zeitweise in dichten Rauch gehüllt. Strafbescheid der Uefa folgt sicher.

Von asiatischen Fans ist ja bekannt, dass sie ihren Müll auf den WM-Fanfesten vorbildlich selber einsammeln. Leider ist grad "nur" EM - so bleibt es der Berliner Stadtreinigung überlassen, den Breitscheidplatz nach einem Fanfest am 15.6. zu säubern - zumindest bis das nächste Spiel in Berlin ansteht.

Als das 2:0 im Spiel gegen Ungarn für Deutschland fällt, jubeln die Fans in der Fanzone am Reichstagsgebäude.

Am Mittwoch, 19. Juni, spielt Deutschland in Stuttgart gegen Ungarn.

Am Freitag, 21. Juni, spielt im Berliner Olympiastadion Polen gegen Österreich. Die Österreicher siegen 3:1. Bei dem Spiel kommt es zu einem Unglück: Ein polnischer Fan fällt in den Graben vor dem Unterrang und verletzt sich dabei schwer.

Auf ihrem Weg zur Fanzone am Brandenburger Tor überqueren am Sonntag (23.6.) zahlreiche Fußballfans eine Brücke im Regierungsviertel.

Nach einem aberkannten deutschen Tor in der Anfangsphase gelingt in der 28. Minute dem Schweizer Dan Ndoye der Führungstreffer für die Eidgenossen. Deutsche Fans müssen erstmals bei der Europameisterschaft mit einem Rückstand umgehen.

Am Sonntag, 23. Juni gehen die Blicke in Berlin und Brandenburg nach Frankfurt. Deutschland spielt gegen die Schweiz zum Abschluss der Vorrunde um den Gruppensieg. Bis in die Nachspielzeit liegt die deutsche Nationalmannschaft mit 0:1 zurück. Dann trifft Niklas Füllkrug zum Ausgleich. Antonio Rüdiger feiert ihn.

Zum Spiel reisen auch viele niederländische Fans an. "Wenn wir alle in Weiß unterwegs wären, würde man uns nicht sehen. Wir haben Glück, dass Orange unsere Farbe ist", erzählt Sandra rbb|24, n atürlich in Orange gekleidet.

Die österreichische Nationalmannschaft trainiert am 24.6. in Berlin. Die Spieler treffen am nächsten Tag um 18 Uhr im Olympiastadion auf die Nationalmannschaft der Niederlande.

Am Dienstag, 25. Juni wird Berlin orange eingefärbt: Die niederländischen Fans laufen in einem Fanmarsch zum Olympiastadion.

Auch die Fans der türkischen Nationalmannschaft haben Grund zu feiern: Bis spät in die Nacht des 25. Juni feiern die Fans, wie hier in Berlin-Kreuzberg, den Einzug der türkischen Nationalmannschaft ins Achtelfinale.

Der Achtelfinalsieg am 29. Juni wird mit Autokorso und Feuerwerk am Kurfürstendam gefeiert.

Jubelnd hoch hinaus will am Samstag, den 29. Juni auch dieser Fan auf der Fanmeile beim Tiergarten während des Achtelfinalspiels Deutschland gegen Dänemark. Deutschland gewinnt die Partie.

Deutschland scheidet am Samstag, den 5. Juli, im Viertelfinale gegen Spanien aus. Nach einem Tor von Dani Olmo in 52. Minute rettet Florian Wirtz in der 89. zum 1:1. Kurz vor Ende der Nachspielzeit trifft dann aber Mikel Merino in der 119. für Spanien.

Die Niederlande-Fans sammeln sich am Nachmittag vor dem Spiel am Platz vor der Messe. Der Platz ist prall gefüllt.

Am Nachmittag ist die Stimmung weitgehend gut: Türkei-Fans feiern am 6. Juli vor dem Viertelfinale gegen die Niederlande am Breitscheidplatz in Berlin.

Nach dem 2:1 (0:1) Sieg gegen die Türkei und dem Einzug ins Halbfinale sind die Oranje Fans am Samstag (6. Juli) im Olympiastadion außer sich vor Freude. Das Team trifft am 10. Juli in Dortmund im Halbfinale auf England.

Der Spanier Dani Olmo trifft in der 25. Minute zum 2:1 Endstand, nachdem der 16-jährige Lamine Yamal vier Minuten zuvor zum 1:1 getroffen hat. Frankreich ging zunächst (9. Minute) in Führung.

Mit ausgiebigen Geschrei, Bier und Gesängen feuern diese englischen Fans am 10. Juli ihr Team an.

Am Samstag, 13. Juli 2024, einen Tag vor dem Endspiel Spanien – England am Sonntag in Berlin, treffen Fans der englischen Nationalmannschaft am Berliner Hauptbahnhof ein.

Laut einer Dehoga-Umfrage einen Monat vor Turnierstart hatten sich die Betriebe von der Fußball-Europameisterschaft in Deutschland viel erhofft: 40 Prozent der Betriebe in den Spielorten erwarteten demnach mehr Gäste und Umsatz. Doch für die Hauptstadt habe sich das bislang nicht bestätigt, so Gerrit Buchhorn, der stellvertretende Hauptgeschäftsführer des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes (Dehoga) Berlin, Ende Juni gegenüber rbb|24.

Wie Recherchen der Tagesschau zu entnehmen ist, gibt es innerhalb der Branche allerdings Unterschiede: "Rund ein Drittel der Kneipen, Bars und Biergärten habe Umsatzzuwächse verzeichnet, so die Umfrage. Und: In Städten, in denen EM-Spiele vor Ort stattgefunden haben, etwa Berlin und Hamburg, merkten 17,5 Prozent der Betriebe positive Effekte - und damit doppelt so viele wie im Bundesschnitt", heißt es dort.

Die Gastronomen an den Berliner Fanzonen am Brandenburger Tor und am Reichstag blicken mit gemischten Gefühlen auf das Geschäft während der Fußball-EM. Ein Großteil der Betreiber zeige sich unter dem Strich zufrieden, sagte Arnold Bergmann, Inhaber der Bergmann Eventgastronomie. Dennoch hätten die spielfreien Tage an der Fanmeile am Brandenburger Tor ihnen zugesetzt, es seien an diesen Tagen deutlich weniger Besucher gekommen. "Das war für die Gastronomen schwach bis schlecht", so Bergmann. Für kommende Fußballturniere wie EM und WM sei es sinnvoll, wieder jedes Spiel zu übertragen, sagte der Eventgastronom.