Viel aufregender wird für die Top-Athleten aber das sein, was ihnen in den Tagen danach in der französischen Hauptstadt bevorsteht. Vom 26. Juli bis zum 11. August gehen sie in ihren Wettkämpfen auf Medaillenjagd. Dabei könnten die Berliner und Brandenburger in einigen Disziplinen für große Highlights sorgen.

Die Vorfreude bei den mehr als 100 Athletinnen und Athleten aus Berlin und Brandenburg im Team Deutschland dürfte bereits riesig groß sein. Keine zwei Wochen müssen sie sich noch gedulden, bis sie Teil der etwas außergewöhnlichen Eröffnungsfeier der Olympischen Sommerspiele 2024 sein werden. In etwa 160 Booten sollen die Teilnehmer über die Seine durch die Pariser Innenstadt geschippert werden - erstmals in der olympischen Geschichte findet die Zeremonie nicht in einem Stadion statt.

Wenn es um regionalen Medaillenchancen geht, dann führt natürlich kein Weg an dem erfolgreichen Cottbuser Bahnrad-Trio aus Emma Hinze, Pauline Grabosch und Lea Sophie Friedrich vorbei. Die Sprinterinnen zählten sowohl einzeln als auch im Team in den vergangenen Jahren zur absoluten Weltspitze und gewannen viele große Titel. Unter anderem holten die drei gemeinsam im vergangenen Jahr im Teamsprint WM-Gold in Weltrekordzeit.

Auch die deutschen Basketballerinnen sind in Paris dabei. Erstmals in der Geschichte haben sie sich für die Olympischen Spiele qualifiziert. Dort wird das Team von den beiden in Berlin aufgewachsenen Schwestern Satou und Nyara Sabally angeführt, die auch in der nordamerikanischen Profi-Liga WNBA spielen. Mit Theresa Simon und Marie Bertholdt werden außerdem zwei Spielerinnen von Alba dabei sein.

Doch obwohl die deutschen Basketballer als aktueller Weltmeister und drittbestes Team der Fiba-Weltrangliste in das olympische Turnier gehen, wird es mit einer Medaille extrem schwierig werden. Denn während bei der WM noch einige Stars fehlten, reist vor allem das Team USA nun in absoluter Bestbesetzung an.

Den Basketballern gelang im vergangenen Jahr eine riesige sportliche Überraschung: Zum ersten Mal in der Geschichte wurde die deutsche Nationalmannschaft Weltmeister. Es war ein sensationeller Erfolg, an dem auch einige Berliner beteiligt waren.

Kanusport hat in Berlin und Brandenburg eine lange und erfolgreiche Tradition. Und so werden auch in Paris wieder zahlreiche Kanuten aus der Region an den Start gehen. Größte Aussichten auf Medaillen haben dabei wohl die beiden Vierer. Der K4 der Männer wird erneut vom Brandenburger Max Lemke angeführt, der sich in diesem Boot bereits in Tokyo zum Olympiasieger krönte. Mit an Bord ist außerdem sein Potsdamer Teamkollege Jacob Schopf, der 2021 Silber im K2 gewann.

Auch der Vierer der Frauen rund um die Berlinerin Pauline Jagsch zeigte sich in der Vorbereitung in Medaillenform. Die erst 21-Jährige gilt als eines der größten Talente im Kanusport und gibt in Paris ihre olympische Premiere. Dabei scheint alles möglich zu sein, schließlich hatten sie und ihre Teamkolleginnen im K4 zuletzt beim Weltcup in Ungarn überraschend die gesamte Weltelite bezwungen.

Zum nun wohl wirklich allerletzten Mal mit dabei sein wird Kanu-Legende Sebastian Brendel. Der dreifache Olympiasieger aus Potsdam hatte eigentlich bereits in Tokio seinen Abschied von der olympischen Bildfläche gegeben, sich aber nun völlig überraschend doch noch einmal für Paris qualifiziert. Der 36-Jährige tritt im Einer-Canadier an.