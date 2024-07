Die Insel Eiswerder in der Havel ist nicht nur eine kleine Natur-Oase in Berlin-Spandau, sondern auch die Heimat eines der erfolgreichsten Kanusport-Vereine Deutschlands: der Kanusportvereinigung Havelbrüder e.V., die besonders im Kanupolo zu den Aushängeschildern der Bundesrepublik zählen. In den vergangenen 20 Jahren holte der Verein 24 Meistertitel und damit mehr als jeder andere Kanusport-Verein in Deutschland.

Die Berlinerin hält einen deutschen Olympia-Rekord und ist doch viel mehr als nur eine außergewöhnlich junge Athletin. Warum das Alter trotzdem eine Rolle spielt für Lilly Stoephasius - und was gut gehen muss, damit es gut wird in Paris. Von Ilja Behnisch

In fünf Alters- und Spielklassen – U14, U16, U21, Damen und Herren – sind insgesamt rund 60 Sportlerinnen und Sportler für die "Havelbrüder" aktiv. "Den Trainingsbetrieb können wir organisieren – ansonsten schränkt es die Aktivitäten auf unserem Grundstück aber sehr ein. Für einen so erfolgreichen Hauptstadtverein ist das ein unwürdiger Zustand", betont Kunz.

Doch es tut sich etwas: In einer Pressemitteilung vom 12. Juli 2024 teilten CDU und Bündnis 90/Grüne mit, dass sie das Bezirksamt Spandau aufgefordert haben, "sich dafür einzusetzen, dass die auf der Insel Eiswerder angesiedelten Sportvereine wieder an das Frischwassernetz angeschlossen werden". Arndt Meißner, Fraktionsvorsitzender der CDU-Spandau, führt dazu aus: "Das Wiederanschließen an das Frischwassernetz ist nicht nur eine Frage der Fairness, sondern auch der Unterstützung für unsere talentierten Athleten, die Spandau auf nationaler Ebene vertreten."

Auf Anfrage von rbb|24 teilte das Bezirksamt Spandau mit: "Das an die Kanusport-Vereinigung Havelbrüder e.V. verpachtete Grundstück befindet sich im Eigentum der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben. Die benannten Maßnahmen wurden dementsprechend von der BImA veranlasst und durchgeführt." Und weiter: "In der BVV-Sitzung vom 17.07.2024 wurde zur Drucksache 1416/XXI beschlossen, dass sich das BA dafür einsetzt, dass die auf der Insel-Eiswerder angesiedelten Sportvereine an das Frischwassernetz angeschlossen werden. Zurzeit steht das BA in Verhandlungen mit der BImA zum Kauf von Teilbereichen auf der Insel-Eiswerder. Eine eingehende Prüfung zur Frischwasserproblematik durch das BA kann erst erfolgen, wenn sich die Grundstücksflächen im Eigentum des BA befinden."