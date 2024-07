Endspiel am Sonntag - Der EM-Pokal erreicht Berlin

Do 11.07.24 | 13:18 Uhr

Bild: rbb/Lion Talir

Im Berliner Olympiastadion spielen Spanien und England am Sonntag (21 Uhr) um den EM-Titel. Die begehrte Trophäe ist bereits drei Tage vorher mit dem Zug in der Hauptstadt eingetroffen, begleitet von deutscher Fußball-Prominenz.

Die Trophäe der Fußball-Europameisterschaft hat Berlin mit der Bahn erreicht. Die früheren Nationalspieler Gerald Asamoah und Mario Basler fuhren am Donnerstag pünktlich um 12:17 Uhr mit dem ICE 845 am Hauptbahnhof ein. Dort wurde der Pokal auf dem Vorplatz dem europäischen Fußballverband (UEFA) überreicht. Das Berliner Olympiastadion ist am kommenden Sonntag (21 Uhr) Schauplatz des Endspiels zwischen England und Spanien. Die "Three Lions" sind am Mittwochabend durch einen dramatischen Last-Minute-Sieg gegen die Niederlande ins Finale eingezogen (2:1). Am Abend zuvor hatte Spanien das Finale durch einen 2:1-Sieg gegen Frankreich erreicht.

Das Endspiel ist die insgesamt sechste Partie, die im Rahmen der EM in Berlin ausgetragen wird. Das Olympiastadion hat während der EM ein Fassungsvermögen von 71.000 Zuschauern. Die Final-Begegnung wird zudem auf der Fanmeile am Brandenburger Tor gezeigt sowie in der nahegelegenen Fanzone am Reichstag. Tausende Anhänger der Finalisten dürften am Sonntag in die Berliner Innenstadt prägen.

Berlin ist "Public-Viewing-Meister"

Wie die Verwertungsgesellschaft Gema in München am Donnerstag mitteilte, hat Berlin die mit Abstand meisten Public-Viewing-Gelegenheiten für das Turnier aufgebaut - nirgends stehen so viele Großleinwände zur EM wie in der Hauptstadt. Insgesamt wurden dort 2.335 Leinwände und Riesenmonitore zur öffentlichen Fußball-Übertragung angemeldet. Die Auswertung bezieht sich auf Anmeldungen eigens zur EM 2024: "Restaurants und Kneipen, die bereits einen Jahresvertrag für die Musikwiedergabe via Fernsehen haben und die EM zeigen, sind in den Zahlen nicht enthalten", erläuterte die Gema.

Sendung: rbb24 Inforadio, 11.07.2024, 12:15 Uhr