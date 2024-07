Der Fußball-Landesverband Brandenburg hat für die anstehende Saison eine neue Sicherheitsrichtlinie erlassen, die von den Amateurvereinen stark kritisiert wird. Die Umsetzung dürfte am Geld scheitern – oder an der Kommunikation. Von Marc Schwitzky

Es folgt der Einschub von Mariko-Carolina Thermann, Spielerin und Vorstandsmitglied beim FSV Babelsberg 74, Frauen-Landesligist: "Also, meine Mail vom 29. Mai wurde noch immer nicht beantwortet." Paulick hakt nach, wohin Thermann die Mail denn gesendet habe und bekommt die unangenehme Antwort: "An Sie persönlich."

Und so greift der Verband nun ein. Ab der kommenden Saison müssen Heim- und Gästezuschauer vollumfänglich getrennt werden. Sowohl diese Trennung als auch die Abschirmung des Spielfeldes zu den Zuschauenden soll durch nicht übersteigbare Zäune gelingen, die fest anzubringen sind. Der Blockzugang für die Fans der Gastmannschaft ist über einen separaten Zu- und Abgang zu gewährleisten. Zudem soll es in beiden Blöcken jeweils Toiletten und Kioske geben. Auch eine erhöhte Anzahl von Ordnern ist nun gefordert. Schiedsrichter und Spieler sollen fortan getrennt von den Zuschauern aufs Feld gelangen können.

Grund dafür sind vermehrten Sicherheitsprobleme von Amateurspielen auf brandenburgischem Boden. In der Saison 2021/22 kam es trotz Corona-bedingtem Abbruch zu 80 Sicherheitsvorfällen und neun Spielabbrüchen. 2022/23 waren es sogar 150 Vorfälle und 15 Spielabbrüche. Durch Ordnerschulungen und konsequentere Blocktrennung konnten jene Zahlen in der abgelaufenen Saison abgeschwächt werden – die Grundproblematik bleibt aber.

14 Seiten umfasst das Dokument, das ab der anstehenden Spielzeit die Sicherheit bei Partien in Brandenburg neu regeln soll. Der Ansatz war es, so Verbandsmitglied Paulick, die bislang fünf inhaltlich unterschiedlichen Sicherheitsrichtlinien zu einem einheitlichen Werk zusammenzulegen. Doch es kommt auch zu deutlichen Verschärfungen der Bestimmungen.

"Mir fallen zwei bis drei Vereine in Brandenburg ein, die ein richtiges Stadion haben und sowas leisten können", merkt Babelsberg-Funktionärin und Spielerin Thermann an. Stellvertretend für viele weitere brandenburgische Amateurklubs ist sie der klaren Meinung, dass die neuen Sicherheitsbestimmungen die Grenzen des Machbaren sprengen. Es würden Geld und genug Ehrenamtler fehlen, um solch einen Sicherheitsapparat bei jedem Spiel zu gewährleisten.

"Wir sind uns alle einig, dass Richtlinien sowie Schutz für Fans, Spieler und Schiedsrichter geschaffen werden müssen", willigt Wilhelm Garn, Vorstandsmitglied von Achtligist Grün-Weiß Brieselang, ein. Aber: "Sie müssen die Anzahl in Relation zu möglichen Eskalationsebenen sehen. Ich glaube nicht, dass in unserem Rahmen solche Maßnahmen Sinn ergeben." Zumal die neuen Richtlinien besagen, "dass wir sie in der Landesebene selbst in unserer D-Jugend, die in die Landesklasse aufgestiegen ist, anwenden müssen. Einlasskontrollen, sechs bis acht Ordner – für ein Spiel von Elf- bis Dreizehnjährigen mit 20 Zuschauern."

Die Brandenburger Schiedsrichterin Katharina Kruse, die zudem Leiterin des Frauenfußballs beim Ludwigsfelder FC ist, erlebt und hört zwar von vielen schwierigen Sicherheitssituationen rund um lokale Amateurspiele, fügt jedoch an: "So ein Zaun hält kein Elternteil davon ab, eine Spielerin wüst zu beleidigen. Ich verstehe, dass man sich an bauliche Bestimmungen halten muss, aber das löst das Grundproblem nicht." Sie fordere viel eher mehr Präventionsarbeit als bauliche Absperrungen.