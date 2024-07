Leider noch nicht. Aber ja, es ist das Schlimmste, was heute passiert ist. Ich hoffe, dass es nicht allzu schwerwiegend ist, aber mehr kann ich leider auch noch nicht sagen.

Cristian Fiél: Einerseits zufrieden, andererseits unzufrieden. Dieses Spiel hätte auch 6:2 oder 6:3 für uns ausgehen können. Wir haben heute zu viele Chancen ausgelassen und kriegen in der letzten Sekunde den Ausgleich, was mich sehr ärgert.

Wo werden die Schwerpunkte im anstehenden Trainingslager liegen?

Ein Teil wird das Gegenpressing sein. Wir wollen nach Ballverlust sofort wieder da sein und den Ball zurückerobern. Durch die vielen Testspiele war bislang noch nicht so viel Zeit, weshalb wir im Trainingslager noch ein paar neue Inhalte hineinbringen wollen. Es wird auf jeden Fall um den Ball gehen.

Welches Ziel setzen Sie sich für die kommende Saison?

Erst einmal ist es das Ziel, dass die Mannschaft bis zum Ende der Vorbereitung weiter durchzieht, dass sie willig bleibt und hart arbeitet. Um dann für eine schwere Saison bereit zu sein. Ich sagte ja schon auf meiner ersten Pressekonferenz, dass wir eine Mannschaft haben, die viel erreichen will und oben mitspielen kann – das hat sich in den Wochen, in denen ich dabei bin, nicht geändert.