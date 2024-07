Der Verkauf des riesigen Fußballtors an der EM-Fanmeile am Brandenburger Tor in Berlin ist gescheitert. Es habe sich kein Käufer gefunden, teilte ein Sprecher der Stahlbaufirma FSE aus Wittenberg (Sachsen-Anhalt) am Freitag mit, die das Tor errichtet hatte. Das 23 Meter hohe 64 Meter breite Tor soll nun - wie ursprünglich geplant - verschrottet werden.

Vor gut einer Woche hatte die Firma das Tor zum Verkauf angeboten. Bei Kleinanzeigen wurde es zunächst für 180.000 Euro auf Verhandlungsbasis angeboten. Es habe aber keine ernst gemeinten Anfragen gegeben, hieß es am Freitag. "Schade, wir wollten nachhaltiger werden", so der Sprecher. Das Tor werde nun abgebaut, in der kommenden Woche sollen dann die Materialien abtransportiert werden.