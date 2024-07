So 21.07.24 | 16:14 Uhr

Fußball-Drittligist Energie Cottbus hat sein vorletztes Testspiel vor dem Ligaauftakt knapp verloren. Die Lausitzer haben am Sonntagmittag eine 2:3-Niederlage bei Zweitligist Eintracht Braunschweig erlitten.

Maximilian Pronichev brachte Energie in der 14. Minute mit 1:0 in Führung. Doch nach der wetterbedingten Pause übernahm Braunschweig die Spielkontrolle, die Niedersachen drehten die Begegnung vor der Pause durch Tore in den Minuten 26. und 45.+3 zum zwischenzeitlichen 2:1.