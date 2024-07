EiserneDoppelmoral Dienstag, 23.07.2024 | 08:55 Uhr

Nun, ich bin weder Anhänger eines Berliner Fußballvereins, noch ein Biertrinker. Aber eine kurze Recherche im Internet ergab, dass das Bier bei Hertha 4,90€ kostet. Und wenn es - Ihrem Kommentar nach - wohl nur darum geht, günstiger als Hertha zu sein, dann sollte man schon wissen, dass das weniger ist als 5€ pro Bier. Was auch immer der selbsternannte Kultclub davon haben sollte, dass das Bier günstiger ist als bei Hertha. Oder ist die Fan-Anhängerschaft so fragil, dass man befürchtet, wegen 10 Cent Ersparnis die Fans an Hertha zu verlieren?