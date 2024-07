Zur Vertragslaufzeit machte der "Club" wie gewohnt keine Angaben. Knoche absolvierte alleine 306 Partien in der deutschen Eliteklasse, hinzukommen fünf Einsätze in der Champions League.

Der ehemalige Union -Spieler Robin Knoche hat sich dem 1. FC Nürnberg angeschlossen. Das teilte der Fußball-Zweitligist am Freitag mit. Der Vertrag des 32-Jährigen beim Fußball-Bundesligisten aus Köpenick war Ende Juni ausgelaufen, weshalb er ablösefrei nach Franken wechselt.

Er war im Sommer 2020 vom VfL Wolfsburg in die Hauptstadt gewechselt und avancierte dort zum Abwehrchef. Im Laufe der zurückliegenden Saison hatte Knoche allerdings seinen Stammplatz an Winter-Neuzugang Kevin Vogt verloren. In der 2. Bundesliga wagt der Niedersachse nun einen Neuanfang.