Nach der 2:3-Auftaktniederlage in Frankfurt wollten die Brandenburgerinnen zu Hause unbedingt gewinnen. Und so machte Turbine von Beginn an Druck und ging durch Lara Prasnikar (14.) verdient in Führung. Die Gäste aus Jena setzten vor allem auf Konter und hatten durch Jitka Chlastakova (21.) damit Erfolg. Weil Turbine-Torfrau Vanessa Fischer nach einer Ecke den Ball nicht festhalten konnte, staubte Maren Marie Tellenbröcker (31.) sogar zur 2:1-Führung ab.