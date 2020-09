"Die Zukunft gehört Berlin" - so lautet der Slogan von Hertha BSC. Das soll nun nicht mehr nur für die Profi-Kicker gelten, sondern auch für Blinde und Sehbehinderte. Hertha steigt in den Blindenfußball ein - mit einer Mannschaft, die es vermag, mit dem rasselnden Ball zu zaubern. Von Uri Zahavi

Das Rasseln des Balles dominiert die Geräuschkulisse in der Sporthalle in Lichterfelde an diesem Donnerstagabend. Wenn Patrick Küppers das besondere Spielgerät mit schnellen kurzen Kontakten zu Richtungswechseln bewegt, scheinen die Gespräche unter seinen Mitspielern und die Anweisungen des Trainers um ihn herum in einem decrescendo langsam zu verstummen. Es gibt für diesen kurzen Moment nur noch ihn und das Rasseln des Balls.



Patrick Küppers ist sehbehindert. Doch das hält ihn nicht davon ab, seiner Leidenschaft nachzugehen. Der 39-Jährige spielt seit drei Jahren Blindenfußball - seit Anfang September bei Hertha BSC. Das blau-weiße Trikot überzustreifen, erfüllt ihn mit Stolz. Doch für Küppers geht die Liebe zum Sport weit über die Vereinszugehörigkeit hinaus. "Ich habe 2017 die Blindenfußball-EM in Berlin verfolgt, das war in der Zeit, in der meine Augen schlechter wurden", berichtet er. "Ich habe schon in der Jugend viel Fußball gespielt. Ich fand den Sport schon immer rasant, toll und interessant. Ihn auszuüben, hat mir in den vergangenen drei Jahren sehr viel gegeben."