Wenn sich Robert Klauß als Junge in seinem Kinderzimmer in Eberswalde umgeschaut hat, sah er vor allem zwei Farben: Grün und Weiß. "Als Kind war ich Werder-Bremen-Fan", erinnert er sich an die Poster über seinem Bett. Und er hatte einen Wunsch: "Wie jeder Junge hatte ich schon irgendwie den Traum, Fußballer zu werden. Ich wollte immer Fußballspielen, habe einfach gekickt und wollte natürlich auch einmal in einem großen Stadion spielen."

Bis er 20 Jahre alt war, kickte er bei Motor Eberswalde (heute Preußen Eberswalde). "Ich habe aber relativ schnell gemerkt, dass ich nicht so talentiert war, dass das reicht", erzählt der heute 35-jährige Klauß. In die großen Stadien hat er es aber dennoch geschafft. Und zwar nicht nur als Zuschauer, sondern als Akteur an der Seitenlinie.