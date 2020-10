Amateursport in Vereinen untersagt

Leere Ränge in Stadien und Hallen: Dieses Bild wird im November wieder alltäglich werden. Laut Informationen der Deutschen Presse-Agentur einigten sich Bund und Länder am Mittwoch bei einer Konferenz darauf, im November keine Zuschauer mehr im Profisport zuzulassen. Damit reagieren sie auf die zuletzt immer weiter steigenden Infektionszahlen.

Bund und Länder wollen Kontakte in der Öffentlichkeit drastisch beschränken

In Berlin waren bis zuletzt bei Veranstaltungen im Freien bis zu 5.000 Personen erlaubt. Hertha BSC und der 1. FC Union durften somit etwa 4.500 Zuschauer einlassen. Bereits am Dienstag reagierte der Berliner Senat auf die steigenden Infektionszahlen und drosselte die Zahl der zugelassenen Personen im Freien ohne Hygienekonzept und feste Sitzplätze auf 500.

Die Regelungen sollen voraussichtlich ab Montag, dem 2. November gelten. Dann könnte Hertha BSC sein Heimspiel am Sonntag (18 Uhr) gegen den VfL Wolfsburg möglicherweise noch vor Zuschauern austragen. Die Berliner wären dann am Wochenende der einzige Bundesligist, der nicht vor leeren Rängen spielt. Dieses Szenario erscheint momentan aber unwahrscheinlich, denn die Charlottenburger hatten bereits am Montag den Ticketverkauf für ihr Heimspiel ausgesetzt.