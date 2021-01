Tabellarisch ist vor dem Rückrundenauftakt gegen Werder Bremen alles im Lot bei Turbine Potsdam. Trotzdem weiß Trainer Sofian Chahed vor dem Spiel gegen Werder Bremen nicht so ganz, woran er ist. Dafür umso mehr, wo er hin will. Von Ilja Behnisch

Kurz vor dem Rückrundenauftakt in der Frauenfußball-Bundesliga gibt es für Sofian Chahed zumindest verbal kein großes Taktieren. "Wenn ich ehrlich bin, weiß ich selbst noch nicht so richtig bei Bremen", sagt der Trainer von Turbine Potsdam im Gespräch mit dem rbb und über den kommenden Gegner.

Aber auch in Hinblick auf seine eigene Mannschaft fehlen Chahed wichtige Einblicke. Denn die für Sommer- und Winterpause üblichen Vorbereitungsspiele fielen flach. Gern hätte Turbine gegen polnische Mannschaften getestet. Doch die Auflagen des Gesundheitsamtes seien nicht zu bewerkstelligen gewesen, heißt es. Testspiele gab es so nur innerhalb des Kaders. Sie nehmen das so hin in Potsdam, denn sie sind ja froh, "dass es überhaupt weitergeht", so Chahed.

Der Mensch gewöhnt sich eben schnell um - auch an die Folgen einer Pandemie. Was dennoch am meisten nervt? "Dass wir zwei Mal die Woche testen müssen, da kann ich mich nicht dran gewöhnen, will ich auch gar nicht", sagt Sofian Chahed mit einem Lachen. Und bei der Mannschaft? "Dass keine Fahrgemeinschaften gebildet werden können. Dass die Mädels die Kabine nicht wie gewohnt nutzen können." Mehr Distanz, weniger Zusammenhalt - nicht leicht für einen Trainer.