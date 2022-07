Seit knapp einer Woche ist Hertha BSC nun stolze 130 Jahre alt. Zwei deutsche Meisterschaften zieren den Briefkopf, im DFB-Pokal hingegen wartet der Verein noch auf einen Titel. Drei Final-Teilnahmen stehen zu Buche (1977, 1979, 1993), wobei die letzte nun auch schon wieder 30 Jahre her ist und zudem von den Hertha-Amateuren erreicht wurde.

Erstrunden-Gegner Eintracht Braunschweig lässt beim Blick in die Geschichtsbücher allerdings nicht gerade Optimismus wagen, dass es in diesem Jahr besser läuft. Schließlich unterlag Hertha bei fünf Aufeinandertreffen im DFB-Pokal gleich vier Mal. Einzig die Erstrunden-Begegnung 2018 konnten die Berliner mit 2:1 für sich entscheiden. Das letzte Duell hingegen ging 2020 an die Niedersachsen. Mit 5:4 siegte der damalige Zweitligist, wohlgemerkt in der regulären Spielzeit.