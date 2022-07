Zum ersten Mal in diesem Sommer schwebte am Samstagnachmittag ein wenig europäische Luft durch das Stadion an der Alten Försterei. Bis zum Start der Europa League muss man sich bei Union Berlin zwar noch rund zwei Monate gedulden, internationalen Besuch gab es in Köpenick dennoch schon an diesem Wochenende: Mit einem 2:1-Sieg (1:0) gegen Bohemians Dublin aus Irland erklärte Union die neue Saison auch offiziell für eröffnet. Empfangen wurde die Mannschaft von Urs Fischer dabei von knapp 16.000 Zuschauern.

Das erste Mal so richtig laut wurde es dabei schon, da hatte die Partie gegen die irischen Gäste noch gar nicht begonnen: Kurz vor dem Anpfiff betrat Urs Fischer von viel Applaus begleitet den Rasen und gesellte sich zu seinen gerade vorgestellten Spielern. Passend zu Saisoneröffnung hatten diese selbstverständlich ihre neuen rot-weiß-gestreiften Heimtrikots an.

Mit einer Mischung aus Leistungsträgern und Ergänzungsspielern in der ersten Elf startete Union anschließend in das Testspiel. Während die Sommerzugänge Danilho Doekhi und Jamie Leweling von Beginn an auf dem Rasen standen, nahm Jordan Siebatcheu zunächst auf der Bank Platz. Von dort aus konnte der Stürmer dann zusehen, wie Union gut ins Spiel startete. Während Dublin in der Anfangsphase allen voran aufs Verteidigen bedacht war, machte Union das Spiel. Den ersten Lohn hierfür gab es in der zwölften Minute: Nach einer unfreiwillig verlängerten Hereingabe von Tymoteusz Puchacz stand Doekhi an der Strafraumgrenze goldrichtig und platzierte den Ball mit einem strammen Schuss unhaltbar im irischen Tor.

Und auch in der Folge bekamen die Fans im Stadion einiges geboten. Zunächst setzte Flügelspieler Sheraldo Becker in der 20. Minute einen Volley an den linken Außenpfosten, ehe Keita Endo anschließend das zweite Tor des Tages erzielte. Dieses zählte allerdings wegen eines Stürmerfouls genauso wenig wie ein Treffer von Sven Michel, der wenige Minuten später sein Tor aus dem Abseits heraus erzielte. So ging es mit einer 1:0-Führung für Union in die Kabinen.