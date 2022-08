Energie Cottbus hat am vierten Spieltag der Regionalliga Nordost einen wichtigen Heimsieg geholt. Gegen den ZFC Meuselwitz gewann das Team nach durchwachsenem Saisonstart mit 4:0 (1:0). Maximilian Oesterhelweg erzielte in der ersten Hälfte das 1:0, Tim Heike, Eric Hottmann und Ali Abu-Alfa erhöhten nach dem Seitenwechsel. Die Lausitzer liegen nun mit sieben Punkten auf dem fünften Tabellenplatz, fünf Zähler hinter dem Spitzenreiter Berliner AK.

Fünf Minuten dauerte es bis zur ersten guten Chance für Energie Cottbus. Maximilian Oesterhelweg - Offensiv-Zugang von Carl Zeiss Jena und neu in der Startelf - wuselte sich durch die Meuselwitzer Defensive und zog von der Strafraumkante ab, sein Schuss ging jedoch rechts am Tor vorbei. Die Lausitzer kontrollierten in der Folge mit viel Ballbesitz die Partie, die zu großen Teilen in der Hälfte des ZFC stattfand. Die Gäste waren fast ausschließlich im Verteidigungsmodus, die wenigen vorsichtigen Umschaltversuche blieben erfolglos.

Und so versuchte Cottbus, sich durch die dichte Abwehr zu kombinieren. Es war ein mühsames Unterfangen. Die nächste gute Gelegenheit für Energie hatte Nicolas Wähling: Der 25-Jährige kam auf der linken Strafraumseite an den Ball, nahm ihn jedoch nicht gut an, sodass der Winkel zu spitz wurde und er an Jean-Marie Plath scheiterte (15.). Machtlos war der Meuselwitzer Keeper dann aber nach einer knappen halben Stunde. Da zog Oesterhelweg erneut aus der Distanz ab - und dieses Mal zielte er genauer: Der Schuss des 32-Jährigen schlug halbhoch im rechten Winkel zum verdienten 1:0 für die Hausherren ein (27.).