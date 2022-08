1991 gegründet, schaffte die Herrenmannschaft der Netzhoppers Königs-Wusterhausen Bestensee 2006 den Aufstieg in die Volleyball-Bundesliga . In der Saison 2013/14 musste der Verein aus wirtschaftlichen Gründen zwangsweise in die zweite Liga, schaffte jedoch den sofortigen Wiederaufstieg. Die größten Erfolge sind die Halbfinal-Teilnahme im Kampf um die deutsche Meisterschaft 2009 sowie der Einzug ins Pokalfinale 2021. Edmund Ahlers ist seit Oktober 2020 Präsident der Netzhoppers. Dirk Westphal spielt seit 2018 beim Verein.

Westphal: Ich habe meiner Familie versprochen, dass es das Abschiedsjahr wird und ich danach meine Volleyballschuhe irgendwo in die Ecke schmeiße. Es bietet sich jetzt natürlich auch an, dass ich den Weg, den ich eingeschlagen habe und wo ich mich immer wohler fühle, weitergehe.

Westphal: Meistens ist der Leistungssprung auch enorm. Wenn sich Mannschaften wirklich entscheiden, in die 1. Liga zu kommen, müssen sie ihren kompletten Kader umstellen. Für mich macht es eigentlich nur Sinn, wenn mehrere Mannschaften zusammen aufsteigen. Meiner Ansicht nach ist die Liga für 12 Teams ausgeschrieben. Dann hat man auch einen konkurrenzfähigen Unterbau der Liga. Es wäre ein System, mit dem man nachhaltig und langfristig probieren könnte, mehr Teams in die Bundesliga zu bekommen.

Ahlers: Schlussendlich hängt immer viel an den Finanzen. Der Sprung von der 2. in die 1. Liga ist mit ziemlich viel Geld verbunden. Wir kennen das aus eigener Erfahrung. Bei uns ist es ein knapperes Budget als bei anderen Bundesligisten, aber der Sprung zwischen Zweitligisten und unserem Budget ist nochmal ganz erheblich. Da scheuen sich einfach viele vor. Und es gibt auch mehr organisatorischen Aufwand: die Vorbereitung von Hallen, Spielböden, Werbemöglichkeiten. Da ist die 2. Liga im Verhältnis zur Bundesliga ziemlich entspannt.

In der neuen Saison werden nur neun statt zehn Mannschaften am Ligabetrieb teilnehmen. Frankfurt hat keine Lizenz bekommen. Die Nachwuchsvolleyballer vom VC Olympia Berlin spielen außer Konkurrenz. Warum entscheiden sich die Zweitligisten gegen einen Aufstieg?

Ahlers: Wir haben eine ziemlich große Spanne in der Bundesliga. Wir sind am unteren Ende und haben so ein Budget von 700.000 bis 750.000 Euro. Aber die großen Vereine wie Berlin, die natürlich in den letzten zehn Jahren einen tollen Job gemacht haben, reden sicherlich vom Dreifachen oder mehr.

Ahlers: Teilweise ist das schon so. Es gibt einen Masterplan, der diese Auflagen definiert und aus meiner Sicht nicht grundsätzlich verkehrt ist. Für viele ist es aber schwer, den zu erfüllen. Wir haben bei uns immer das Thema Halle. Wir haben keine bundesligataugliche Halle, was den Eventcharakter angeht. Es sind zu wenige Plätze. Wenn ich auf die Zweitligisten schaue, spielen die auch total oft in solchen Schulsporthallen und haben keine schnelle Möglichkeit das zu ändern.

Westphal: Gerade die Geschichten hinter den Spielern werden besser erzählt und wir werden als Athleten mehr wahrgenommen. Ob man das jetzt schon monetär auf den Verein übertragen kann, ist in der gesamtglobalen wirtschaftlichen Situation schwierig einzuschätzen. Aber gerade in der jüngeren Zielgruppe gewinnen wir.

Für Sie wird es die letzte Saison. Was nehmen Sie sich als persönliches und als Mannschaftsziel vor?

Westphal: Ganz ehrlich – obwohl es vielleicht nicht ganz so populär ist – persönlich will ich einfach nur eine schöne Saison haben und das schlechte Jahr vergessen machen, in dem ich viele Probleme mit meiner Schulter hatte. Einfach wieder viel Spaß und Freude am Volleyball haben und auf Abschiedstournee gehen.

Es spricht für sich, dass meine persönlichen Ziele nicht auch die Teamziele sind. Je weniger Teams in den unteren Tabellenrängen da sind, desto schwieriger wird es auch Spiele zu gewinnen. Das ist auch so eine Sache, die man rückblickend übers letzte Jahr sagen könnte: Wir haben nicht viel gewonnen, aber sind trotzdem wieder besser gewesen als die Jahre davor. Das waren gute Ergebnisse, aber es hat sich einfach schlechter angefühlt. Ich möchte natürlich, dass es so hoch wie möglich geht. Wir probieren da einfach unseren besten Volleyball zu spielen und schauen, was die Tabelle am Ende ausspuckt.

Vielen Dank für das Gespräch.