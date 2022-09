Es ist ein Spiel, das für den 1. FC Union die Erfüllung einer Sehnsucht bedeutet. Wenn die Köpenicker am Donnerstag (18:45 Uhr) in der Europa League gegen Royale Union Saint-Gilloise spielen, findet im Stadion An der Alten Försterei erstmals ein Europacup-Spiel statt. Und so sagte Union-Präsident Dirk Zingler im rbb|24-Interview: "Seit 1920 spielen wir hier Fußball. Wir sind durch verschiedene Zeiten, verschiedene Staaten, durch eine geteilte Stadt und durch unterschiedliche Systeme gegangen. Heute spielen wir international, in der Europa League, in einem eigenen Stadion, was uns gehört. Das bedeutet den Menschen enorm viel."

Tatsächlich hätte es vor 54 Jahren schon (mindestens) ein Europacup-Spiel der Köpenicker in ihrem Revier geben können, ja eigentlich müssen. Dass es anders kam, hängt mit Ereignissen zusammen, die einen Teil des heutigen Mythos von Union als schicksalsgebeuteltem Klub ausmachen. 1968 war ein Jahr, das für die Köpenicker strahlend weiß begann und schwarz endete. Weil nicht die große DDR-Politik dem kleinen Kiezverein die Tour vermasselte, sondern die ganze große Politik. Die Weltpolitik, assistiert von den Handlangern in der Uefa-Spitze.