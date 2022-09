Pünktlich zur 101. Ausgabe des Internationalen Stadionfestes im Berliner Olympiastadion ist wieder Euphorie in der deutschen Leichtathletik eingekehrt. Die erfolgreiche Heim-Europameisterschaft in München hat gezeigt, was die deutschen Athleten und Athletinnen draufhaben und wie sehr sie das Publikum begeistern können. Ähnlich euphorisch soll es nun auch beim Istaf am Sonntag zugehen, das für viele Stars der Leichtathletik zum Pflichtprogramm am Saisonende gehört.

Fast 200 Athleten werden am Sonntag in 15 verschiedenen Disziplinen an den Start gehen und das Olympiastadion zu einer Art After-Show-Party der Europameisterschaft in München machen. Gleich mehrere EM-Helden haben ihre Teilnahme zugesagt.

So wird zum Beispiel der Speerwurf-Goldmedaillengewinner Julian Weber beim Leichtathletik-Fest dabei sein. Der 28-Jährige lebt in Berlin und will dem heimischen Publikum eine starke sportliche Leistung bieten. "Ich will weit werfen und natürlich gewinnen. Ich bin nach der EM gut erholt und glaube, da geht noch was", sagte Weber auf einer Pressekonferenz am Freitag. In seiner Disziplin wird er unter anderem auch auf Niklas Kaul treffen, der sich in München zum europäischen Zehnkampf-König gekrönt hatte und dabei vor allem im Speerwurf eine sensationelle Leistung ablieferte.

Neben Weber und Kaul wird auch die Olympiasiegerin und Weltmeisterin Malaika Mihambo dabei sein. Im Weitsprung bekommt es die EM-Zweite mit der Dreisprung-Europameisterin Maryna Bech-Romantschuk aus der Ukraine zu tun. "Ich mag es gerne, im Olympiastadion zu springen, weil die Atmosphäre hier so toll ist", schwärmte Bech-Romantschuk bereits vor dem Event.

Stark besetzt ist auch der Diskuswurf. Die Potsdamerin Kristin Pudenz verpasste in München die Goldmedaille nur um acht Zentimeter. Beim Istaf trifft sie auf die US-Amerikanerin Valarie Allman, die bei den olympischen Spielen in Tokyo im vorigen Jahr knapp vor ihr die Goldmedaille holte und in Berlin einen neuen Stadionrekord aufstellte.