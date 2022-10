Bei Hertha BSC war die Woche geprägt durch Investor Lars Windhorst und dessen Ankündigung, sich aus dem Verein zurückziehen zu wollen. Am Sonntagabend soll bei den Blau-Weißen endlich wieder der Sport in den Vordergrund rücken. Das Team von Trainer Sandro Schwarz empfängt im Olympiastadion den formstarken SC Freiburg, der in Berlin auf seinen an Corona erkrankten Trainer Christian Streich verzichten muss.

Schwarz verändert seine Startelf im Vergleich zum Remis am letzten Wochenende gegen Hoffenheim auf zwei Positionen. Agustin Rogel ersetzt den verletzten Filip Uremovic in der Verteidigung. Im Angriff rückt Stevan Jovetic etwas überraschend für Wilfried Kanga in die erste Elf.