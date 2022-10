Angesichts der jüngsten Ergebnisse mag diese Harmonie überraschen. Schließlich hat der BFC nur eines seiner bislang sieben Ligaspiele gewonnen, gerade mal drei Treffer erzielt und findet sich damit auf dem zwölften Tabellenplatz wieder. Dabei war der DDR-Rekordmeister als Titelverteidiger in die Saison gestartet, nachdem er den Aufstieg in die 3. Liga nur knapp verpasste. Dieses Scheitern auf der Zielgeraden wirkt nach. "Das macht natürlich etwas mit einem Spieler", sagt Backhaus und deutet an, dass die mentale Aufbauarbeit noch immer andauert.

Stattdessen geht es in Hohenschönhausen um die Weiterentwicklung der Mannschaft, die in erster Linie eine neue Spielidee verinnerlichen soll. Doch enormes Verletzungspech erschwert Backhaus diese Aufgabe. So fallen mit Joey Breitfeld und auch Alexander Siebeck derzeit Spieler aus, die für den gewünschten laufintensiven Stil elementar wichtig sind. Andere Spieler wie Amar Suljic oder Keeper Matthias Hamrol kamen erst kurz vor dem Pflichtspielstart und hatten entsprechend wenig Zeit, sich in der neuen Umgebung einzufinden. Angesichts dieser Gemengelage ist Backhaus nicht komplett unzufrieden mit dem bisherigen Abschneiden und schöpft Zuversicht aus einem Leitsatz seines Tuns: "Was schnell kommt, geht auch schnell. Was lange braucht, das bleibt." Außerdem sei die Tabelle so früh in der Saison nur wenig aussagekräftig und die Teams nah beeinander.