Zu Beginn des Textes muss kurz die vierte Wand durchbrochen und direkt vom Autor zum Lesenden gesprochen werden: Noch etliche Minuten nach dem Abpfiff war die zentrale Idee des Textes nicht geboren. Gegen den FC Bayern zeigte Hertha BSC einmal mehr eine imponierende Leistung. Einmal mehr wurde mutiger, teils mitreißender Fußball gespielt. Einmal mehr aber wechselte sich das Mitreißende mit Phasen ab, in denen die Berliner eigenartig fehleranfällig wirkten. Am Ende steht erneut eine knappe Niederlage.

Gegen den FC Bayern setzte der 44-Jährige augenscheinlich auf das gewohnte 4-3-3, doch im Spiel stellte sich die Formation anders dar. Im Arbeiten gegen den Ball reihten sich die Berliner in einem 4-4-2 auf. Dodi Lukebakio und Davie Selke, der den angeschlagenen Wilfried Kanga ersetzte, liefen im Verbund Bayerns Innenverteidigung an. Dahinter machte Hertha den Münchnern durch eine klare Mannorientierung zu schaffen. Marco Richter und Jean-Paul Boetius deckten Bayerns Außenverteidigung, Lucas Tousart nahm Joshua Kimmich in die Mangel.

Nach Herthas starkem Beginn aber veränderte sich das Spiel. Gästetrainer Nagelsmann reagierte auf Herthas Pressing und zog Joshua Kimmich im Spielaufbau zwischen die Innenverteidiger, sodass Herthas Mannorientierung numerisch nicht mehr aufging und das Anlaufen somit an Effektivität verlor. Direkt in der 12. Minute gingen die Münchner in Führung. Ein Missverständnis zwischen Serdar und Agustin Rogel führte dazu, dass Sadio Mané viel Platz bekam, Jamal Musiala bediente und dieser souverän einschob.

Die Pole, zwischen denen sich Hertha in dieser Saison bewegt, zeigen sich exemplarisch zwischen Minute 37 und 45. In Minute 37 und 38 kassierte die "alte Dame" gleich zwei Gegentreffer direkt hintereinander. Manch einer wird darauf verweisen, wie glücklich die Bälle vor die Füße von Doppeltorschütze Eric Maxim Choupo-Moting fielen, der nur noch einzuschieben brauchte. Dabei wird jedoch die jeweilige Entstehung der Tore außer Acht gelassen, denn in beiden Szenen verteidigte Hertha tölpelhaft. Es sind Fehler, die weniger mit der Stärke des FC Bayern zusammenhängen, als vielmehr mit der eigenen Konzentration und Abstimmung - auch andere Bundesligisten hätten Herthas schwaches Abwehrverhalten in jenen Situationen ausgenutzt.

Dennoch gab Bayern-Coach Nagelsmann nach dem Spiel zu, dass die Drei-Tore-Führung wohl zu hoch war. Hertha sah das genauso und verkürzte in einer völlig wilden Spielphase noch auf 2:3. Erst netzte Lukebakio nach einem schön herausgespielten Angriff (40.), fünf Minuten später verwandelte Selke einen berechtigten Elfmeter. "Wir haben uns nach dem 0:3 nochmal reingehauen, sind gut zurückgekommen und haben die Bayern zum Zittern gebracht - das schaffen nicht viele Mannschaften und damit hätte auch niemand mehr gerechnet", hielt Kevin-Prince Boateng nach dem Spiel fest. Tatsächlich war es imponierend, mit welcher Trotzreaktion sich Hertha überraschend zurückmeldete. Der von Trainer Schwarz eingeforderte Mut und Glaube an die eigene Stärke lässt auch nach einem 0:3-Rückstand - ob gegen Bayern oder Wochen zuvor Leipzig - nicht nach.

Zur Wahrheit gehört allerdings auch, dass nur drei Mannschaften in der Liga öfter zurücklagen als Hertha. Es fällt den Hauptstädtern auch nach 13 Spieltagen noch schwer, eine gute Leistung über die vollen 90 Minuten zu zeigen. In der zweiten Halbzeit am Samstagnachmittag versuchten die Berliner noch einmal alles, um den Rekordmeister ins Wanken zu bringen, allzu oft wurde es jedoch nicht mehr gefährlich. Herz, Leidenschaft, Kampf und gewisse fußballerische Qualitäten waren Hertha auch in den zweiten 45 Minuten nicht abzusprechen, doch wie so oft in dieser Saison fehlten die letzten Prozentpunkte, um etwas Zählbares mitzunehmen. "Frustrierend" nannte das Trainer Schwarz nach dem Abpfiff.