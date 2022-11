Jetzt live hören und im Ticker - Union spielt bei Saint-Gilloise ums Weiterkommen in der Europa League

Do 03.11.22 | 20:31 Uhr

Am letzten Spieltag der Gruppe D in der Europa League geht es für Union Berlin um nicht weniger als das Weiterkommen. Mit einem Sieg in Belgien bei Saint-Gilloise wäre die Mannschaft von Trainer Urs Fischer sicher weiter.



Der 1. FC Union Berlin hat es in der eigenen Hand: mit einem Sieg am Donnerstagabend beim belgischen Klub Royale Union Saint-Gilloise können sich die Berliner das Weiterkommen in der Europa League sichern.

Nach zuletzt drei Siegen in Serie in der engen Gruppe D liegt die Mannschaft von Trainer Urs Fischer aktuell mit zwei Zählern Vorsprung vor Sporting Braga auf dem zweiten Tabellenplatz. Selbst bei einer Niederlage hätten die Köpenicker also noch Chancen aufs Weiterkommen, müssten hierfür allerdings auf Schützenhilfe von Bragas Gegner Malmö FF hoffen. Mit folgender Aufstellung starten die Köpenicker ab 21 Uhr in das Duell mit den zuletzt ebenfalls gut aufgelegten Belgiern:

Rönnow - Knoche, Diogo Leite, Doekhi - Ryerson, Khedira, Haberer, Haraguchi, Trimmel - Becker - Michel

