Wie eine Sprecherin dem rbb mitteilte, haben Zeugen den Notruf gewählt, nachdem ihnen Agressionen zwischen zwei großen Gruppen in der Möllendorffstraße in der Nähe des Stadtparks aufgefallen sind. Die Einsatzkräfte seien dann rechtzeitig vor Ort gewesen, um eine Eskalation zu verhindern, hieß es.

Im Vorfeld der Regionalliga-Begegnung zwischen dem BFC Dynamo und dem FC Energie Cottbus im Sportforum Hohenschönhausen am Sonntag hat die Berliner Polizei nach eigenen Angaben eine Schlägerei zwischen mutmaßlichen Anhängern beider Fanlager in Lichtenberg verhindert.

Wer hätte das gedacht? Acht Punkte hatte Energie Cottbus zwischenzeitlich Rückstand auf den Spitzenreiter Berliner AK. Am Sonntag könnten die Lausitzer erstmals in dieser Saison Rang eins übernehmen. Allerdings ohne Trainer Claus-Dieter Wollitz. Von Andreas Friebel

Die angetroffenen in Zivil gekleideten Personen hätten dann aufgrund eigener Aussagen der Fußball-Szene zugeordnet werden können. Ermittelt wird nun wegen Landfriedensbruch. Es seien die Personalien der Beteiligten aufgenommen und 23 Personen in Gewahrsam genommen worden. Aus Sicherheitsgründen sollen diese teilweise bis nach dem Spielende der Partie in einer Gefangenensammelstelle bleiben müssen, so die Polizei weiter.

Am 13. Spieltag der Regionalliga Nordost könnte der FC Energie Cottbus mit einem Sieg gegen BFC Dynamo die Tabellenspitze übernehmen. Anpfiff der Partie im Sportforum war um 13 Uhr.